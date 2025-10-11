Le Hamas libère les 20 otages encore en vie dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza

Le Hamas a libéré lundi les 20 otages encore en vie détenus à Gaza, dans le cadre d'un cessez-le-feu mettant fin à deux ans de guerre qui ont ravagé le territoire, tué des dizaines de milliers de Palestiniens et laissé des dizaines de captifs entre les mains des militants.



Sept des otages ont été libérés tôt lundi matin, tandis que les 13 autres ont été libérés quelques heures plus tard.



Les 20 hommes ont retrouvé leurs familles et devaient subir des examens médicaux.



Les corps des 28 otages décédés devraient également être remis dans le cadre de l'accord, bien que le moment exact reste incertain.



Les familles et les amis des otages, rassemblés sur une place de Tel-Aviv, ont laissé éclater leur joie lorsque les chaînes de télévision israéliennes ont annoncé que le premier groupe d'otages était entre les mains de la Croix-Rouge. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont suivi les transferts sur des écrans publics à travers le pays.



Israël a publié les premières photos des otages arrivant chez eux, dont une montrant les jumeaux Gali et Ziv Berman, âgés de 28 ans, s'embrassant lors de leurs retrouvailles. Les otages précédemment libérés avaient déclaré que les jumeaux de Kfar Aza étaient détenus séparément.



Les photos des sept premiers otages libérés lundi les montraient pâles, mais moins émaciés que certains des otages libérés en janvier.



Pendant ce temps, les Palestiniens attendaient la libération de centaines de prisonniers détenus par Israël. En Cisjordanie, un véhicule blindé arborant le drapeau israélien a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur une foule qui attendait près de la prison d'Ofer. Alors que des drones survolaient la zone, le groupe s'est dispersé.



Les gaz lacrymogènes ont été lancés après la diffusion d'un tract avertissant que toute personne soutenant ce qu'il qualifiait d'« organisations terroristes » risquait d'être arrêtée. L'armée israélienne n'a pas répondu aux questions concernant ce tract, que l'Associated Press a obtenu sur place.



Si de grandes questions subsistent quant à l'avenir du Hamas et de Gaza, l'échange d'otages et de prisonniers a fait naître l'espoir de mettre fin à la guerre la plus meurtrière jamais menée entre Israël et le groupe militant.



Le cessez-le-feu devrait également s'accompagner d'une vague d'aide humanitaire à Gaza, dont certaines parties sont en proie à la famine.



La guerre a commencé lorsque des militants dirigés par le Hamas ont lancé une attaque surprise contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et 251 prises en otage.



Selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas la distinction entre civils et combattants mais affirme qu'environ la moitié des morts étaient des femmes et des enfants, plus de 67 000 Palestiniens ont été tués lors de l'offensive israélienne qui a suivi. Le ministère fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, et l'ONU ainsi que de nombreux experts indépendants considèrent ses chiffres comme l'estimation la plus fiable du nombre de victimes de la guerre.



Le bilan devrait s'alourdir à mesure que les corps sont retirés des décombres, auparavant inaccessibles en raison des combats.



La guerre a détruit de vastes zones de Gaza et déplacé environ 90 % de ses quelque 2 millions d'habitants. Elle a également déclenché d'autres conflits dans la région, suscité des protestations dans le monde entier et donné lieu à des accusations de génocide, que Israël nie.



« Une grande partie de Gaza est en ruines », a déclaré dimanche à l'AP Tom Fletcher, responsable humanitaire de l'ONU.



Le retour des otages clôt un chapitre douloureux pour Israël. Depuis leur capture lors de l'attaque qui a déclenché la guerre, les journaux télévisés ont marqué leurs jours de captivité et les Israéliens ont porté des pins et des rubans jaunes en signe de solidarité. Des dizaines de milliers de personnes se sont jointes à leurs familles lors de manifestations hebdomadaires pour réclamer leur libération.



Alors que la guerre s'éternisait, les manifestants ont accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de traîner les pieds à des fins politiques, alors même qu'il accusait le Hamas d'intransigeance. La semaine dernière, sous la forte pression internationale et l'isolement croissant d'Israël, les ennemis jurés ont accepté le cessez-le-feu.



Avec la libération des otages, le sentiment d'urgence autour de la guerre sera effectivement terminé pour de nombreux Israéliens.



On ne sait toujours pas quand les dépouilles des 28 otages décédés seront restituées. Une équipe internationale s'efforcera de localiser les otages décédés qui ne seront pas restitués dans les 72 heures, a déclaré Gal Hirsch, coordinateur israélien pour les otages et les personnes disparues.



Pendant ce temps, des bus faisaient la queue à Khan Younès, dans la bande de Gaza, lundi matin, en prévision de la libération des prisonniers.



La date exacte de la libération des prisonniers palestiniens n'a pas été annoncée. Parmi eux figurent 250 personnes condamnées à la prison à perpétuité pour des attaques contre des Israéliens, ainsi que 1 700 personnes arrêtées à Gaza pendant la guerre et détenues sans inculpation. Ils seront renvoyés en Cisjordanie ou à Gaza, ou envoyés en exil.





Trump est arrivé lundi en Israël, où, selon la Maison-Blanche, il rencontrerait les familles des otages et s'exprimerait devant la Knesset, le Parlement israélien. Le vice-président J.D. Vance a déclaré que Trump était susceptible de rencontrer les otages récemment libérés.



« La guerre est terminée », a déclaré Trump aux journalistes au moment de son départ, même si son accord de cessez-le-feu laisse de nombreuses questions sans réponse quant à l'avenir du Hamas et de Gaza.



L'une des questions les plus épineuses est l'insistance d'Israël pour que le Hamas, affaibli, dépose les armes. Le Hamas refuse de le faire et veut s'assurer qu'Israël retire complètement ses troupes de Gaza.



Jusqu'à présent, l'armée israélienne s'est retirée d'une grande partie de la ville de Gaza, de la ville méridionale de Khan Younès et d'autres zones. Les troupes restent présentes dans la majeure partie de la ville méridionale de Rafah, dans les villes de l'extrême nord de Gaza et dans la large bande qui longe la frontière entre Gaza et Israël.



L'avenir de la gouvernance de Gaza reste également incertain. Selon le plan américain, un organisme international gouvernera le territoire et supervisera les technocrates palestiniens chargés de la gestion des affaires courantes. Le Hamas a déclaré que le gouvernement de Gaza devait être formé par les Palestiniens.



Plus tard dans la journée de lundi, Trump se rendra en Égypte, où lui et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dirigeront un sommet réunissant les dirigeants de plus de 20 pays sur l'avenir de Gaza et du Moyen-Orient en général.



Mahmoud Abbas, dirigeant de l'Autorité palestinienne reconnue internationalement, sera présent, selon un juge et conseiller d'Abbas, Mahmoud al-Habbash. Le plan envisage un rôle éventuel pour l'Autorité palestinienne, ce à quoi Netanyahu s'oppose depuis longtemps. Mais cela nécessite que l'Autorité, qui administre certaines parties de la Cisjordanie, se soumette à un programme de réforme radical qui pourrait prendre des années.



Le plan prévoit également la mise en place d'une force de sécurité internationale dirigée par les Arabes à Gaza, ainsi que d'une police palestinienne formée par l'Égypte et la Jordanie. Il stipule que les forces israéliennes quitteront les zones dès le déploiement de ces forces. Environ 200 soldats américains se trouvent actuellement en Israël pour surveiller le cessez-le-feu.



Le plan mentionne également la possibilité d'un futur État palestinien, autre projet voué à l'échec pour Netanyahu.













