Soya Diagne placé en garde à vue !

Africa 7 est en mesure de révéler que le sieur Soya Diagne, se disant journaliste, a été entendu sur procès verbaux, depuis ce matin par les limiers de la Sureté Urbaine.



L'ex "Modou-Modou" a été finalement placé en position de garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles.



Affaire à suivre..