Le Hamas libère trois otages israéliens dans la bande de Gaza dont le Franco-israélien Ofer Kalderon

Deux otages sont arrivés en Israël après avoir été remis par le Hamas à la Croix-Rouge ce samedi, dans le cadre de la quatrième série de libérations d'otages prévue par l'accord de cessez-le-feu à Gaza. En contrepartie, des dizaines de prisonniers palestiniens doivent être libérés des prisons israéliennes.



Après Yarden Bibas et Ofer Kalderon plus tôt dans la matinée, le Hamas a ensuite remis l'Israélo-Américain Keith Siegel, 65 ans, à la Croix-Rouge. M. Siegel est monté sur une scène installée au bord de la mer dans la ville de Gaza avant d'être remis par des militants à des représentants de la Croix-Rouge qui l'attendaient.





La trêve, qui a débuté le 19 janvier, vise à mettre un terme à la guerre la plus meurtrière et la plus destructrice jamais menée entre Israël et le groupe militant du Hamas.



L'accord fragile a tenu pendant près de deux semaines, interrompant les combats et permettant l'acheminement d'une aide accrue dans le minuscule territoire côtier.





Yarden Bibas, 35 ans, et Ofer Kalderon, 54 ans, franco-israélien, avaient tous deux été enlevés lors de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre. Les deux hommes se sont d'abord rendus à un point d'accueil dans une base militaire dans le sud de la bande de Gaza. Le long de la route, de petits groupes de supporters attendaient les convois en brandissant des drapeaux israéliens.







Le Hamas les a remis à la Croix-Rouge lors d'une cérémonie organisée dans la ville de Khan Younès, au cours de laquelle chacun est monté sur une estrade et a salué les spectateurs. Les militants armés du Hamas ont formé une ligne menant à l'estrade pour une remise ordonnée, contrastant avec les foules chaotiques qui avaient entouré les otages lors d'une remise jeudi, ce qui avait suscité la colère d'Israël.



Ce samedi, Israël a commencé à libérer un groupe de prisonniers palestiniens après que le Hamas a libéré trois otages dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin à 15 mois de combats dans la bande de Gaza.







Cette réouverture constituerait une autre étape clé de la première phase du cessez-le-feu, qui prévoit la libération de 33 otages et de près de 2 000 prisonniers, le retour des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza et l'augmentation de l'aide humanitaire dans le territoire dévasté.



Le ministère de la Santé a indiqué que 50 enfants malades ou blessés devraient être évacués par le point de passage de Rafah, ainsi que 61 personnes les accompagnant.



En Israël, la libération de Bibas a suscité un regain d'attention et d'inquiétude quant au sort de sa femme, Shiri, et de leurs deux jeunes fils. Tous les quatre ont été capturés dans le kibboutz Nir Oz.



Une vidéo de leur enlèvement par des hommes armés montre Shiri emmaillotant dans une couverture ses deux garçons roux, Ariel, 4 ans, et Kfir, 9 mois à l'époque.





Kfir était le plus jeune des quelque 250 personnes retenues en captivité le 7 octobre, et son sort a rapidement représenté l'impuissance et la colère que la prise d'otages a suscitées en Israël, où la famille Bibas est devenue un nom familier.



Le Hamas a déclaré que Shiri et ses fils avaient été tués lors d'une frappe aérienne israélienne. Israël n'a pas confirmé cette information, mais un porte-parole militaire a récemment fait part de sa vive inquiétude quant à leur sort.



Yarden Bibas aurait été détenu séparément de sa famille. Des photos prises lors de son enlèvement semblent le montrer blessé.



Comme Bibas, Kalderon a également été capturé dans le kibboutz Nir Oz. Ses deux enfants et son ex-femme, Hadas, ont également été enlevés, mais ils ont été libérés pendant le cessez-le-feu de 2023.



À Kfar Saba, au nord de Tel-Aviv, la famille de Kalderon s'est serrée dans les bras et a applaudi en voyant les images de lui montant sur l'estrade à Khan Younès et étant transféré à la Croix-Rouge.



« Ofer rentre à la maison », ont-ils dit, les bras levés au ciel.





Un bus a quitté la prison militaire d'Ofer avec 32 prisonniers pour la Cisjordanie. Environ 150 autres prisonniers ont été envoyés à Gaza ou expulsés.



Selon les autorités palestiniennes, un total de 183 prisonniers palestiniens doivent être libérés, dont des dizaines de personnes purgeant de longues peines ou des peines de prison à vie, et 111 personnes de la bande de Gaza qui ont été arrêtées après le 7 octobre 2023 et détenues sans procès.



33 Israéliens - moins huit - en échange de près de 2000 Palestiniens



Au total, 33 otages israéliens devraient être libérés en échange de près de 2 000 prisonniers palestiniens au cours des six premières semaines de la trêve. Israël affirme avoir reçu des informations du Hamas selon lesquelles huit de ces otages ont été tués lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ou sont morts en captivité.



Samedi également, les Palestiniens blessés devraient être autorisés à quitter Gaza pour l'Égypte par le point de passage de Rafah. C'était le seul point de sortie pour les Palestiniens pendant la guerre, avant qu'Israël ne le ferme en mai. Une mission civile de l'Union européenne a été déployée vendredi pour préparer la réouverture du point de passage.







Keith Siegel, originaire de Chapel Hill, en Caroline du Nord, a été pris en otage dans le kibboutz Kfar Aza, avec sa femme, Aviva Siegel. Elle a été libérée pendant le cessez-le-feu de 2023 et a mené une campagne très médiatisée pour libérer Keith et d'autres otages.



Parmi les dizaines de prisonniers palestiniens qui seront libérés par Israël samedi, on trouve des personnes condamnées à de longues peines ou à la réclusion à perpétuité.







La deuxième phase du cessez-le-feu en discussion la semaine prochaine





Plus de 100 otages ont été libérés lors d'un cessez-le-feu d'une semaine en novembre 2023. Environ 80 autres otages se trouvent toujours à Gaza, dont au moins un tiers serait mort. Israël affirme que le Hamas a confirmé que huit des 33 otages qui devaient être libérés au cours de la première phase du cessez-le-feu sont morts.



Israël et le Hamas doivent entamer la semaine prochaine des négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu, qui prévoit la libération des otages restants et la prolongation de la trêve pour une durée indéterminée. La guerre pourrait reprendre début mars si aucun accord n'est conclu.



Israël affirme qu'il est toujours déterminé à détruire le Hamas, même après que le groupe militant a réaffirmé son autorité sur Gaza dans les heures qui ont suivi le dernier cessez-le-feu. Un partenaire clé d'extrême droite de la coalition de M. Netanyahu appelle à la reprise de la guerre après la première phase du cessez-le-feu.



Le Hamas affirme qu'il ne libérera pas les otages restants sans la fin de la guerre et le retrait total d'Israël de la bande de Gaza.



L'attaque du 7 octobre, qui a déclenché la guerre, a fait quelque 1 200 morts, pour la plupart des civils. Plus de 47 000 Palestiniens ont été tués dans les représailles aériennes et terrestres d'Israël, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza (contrôlé par le Hamas) qui ne précise pas combien de ces morts sont des militants.



L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 17 000 combattants, sans fournir de preuves. Elle impute la mort des civils au Hamas, car ses combattants opèrent dans des quartiers résidentiels.