Le Maire de Ogo, Amadou Kane Diallo équipe toutes les Asc de sa Commune

La Mairie de Ogo a encore remis ça. Le bien-être des populations de sa commune, socle du développement est l’une des préoccupations majeures de la municipalité dirigée par Monsieur Amadou Kane Diallo.



Ce mardi, l’édile de Ogo a remis aux Asc (Associations Sportives et Culturelles) de sa commune des subventions pour les championnats populaires communément appelés “Navétane”. Le Maire de la Commune de Ogo, Amadou Kane Diallo a augmenté la mise. Un peu plus de deux millions de Francs Cfa, remis aux Associations de Jeunesses.

Il a procédé à la remise d’une enveloppe de 2 millions cinquante mille francs Cfa en guise de subventions aux différentes associations sportives et culturelles (Asc) de sa Commune. Elles ont reçu des jeux de maillots, des ballons et des trophées. Pour le fonctionnement des deux zones que compte la commune, une subvention de fond de roulement a été allouée aux bureaux.

Les représentants des Asc des 2 zones venus pour la circonstance ont à l’unanimité salué le geste et remercié le Maire pour cette belle initiative.