Le Maroc compte 5000 millionnaires

Dans son rapport publié cette semaine, le cabinet britannique a révélé que le Maroc occupe la 4? place parmi les pays africains les plus riches, juste après l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria.



Ces pays détiennent à eux seuls, plus de 50 % de la richesse privée du continent. Une fortune estimée à 2 100 milliards dollars, qui devrait augmenter de 38 % au cours des dix prochaines années, prédit le document.



Selon le cabinet, le Maroc compte actuellement 5000 personnes très riches possédant une fortune privée de plus d’un million de dollars. Parmi elles, 220 ont une fortune de plus de 10 millions de dollars, 22 pèsent plus de 100 millions de dollars et 3 ont une fortune de plus d’un milliard de dollars.