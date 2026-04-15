Le Ministère de la Culture appelle à une célébration nationale pour le centenaire d’Abdoulaye Wade !

Le ministre rappelle qu’Abdoulaye Wade est « une figure tutélaire du Sénégal contemporain, icône du panafricanisme et artisan de la première alternance démocratique pacifique de notre pays ». Il souligne que l’ancien président demeure, pour des générations de militants et de citoyens, « un symbole d’engagement et de vision ».



Le communiqué met en avant l’héritage culturel et patrimonial laissé sous sa présidence : le Monument de la Renaissance Africaine, devenu l’identité visuelle du Sénégal sur la scène internationale, le Musée des Civilisations Noires, le Grand Théâtre National, ainsi que les allocations budgétaires conséquentes pour le livre, le cinéma et les arts visuels. « Ces réalisations témoignent d’une ambition civilisationnelle qui a placé la culture au cœur du projet national », note le ministre.



Estimant qu’« il appartient à la Nation de célébrer ce centenaire à la hauteur de ce que vous représentez », le ministre de la Culture sollicite « l’honneur d’une rencontre avec votre entourage et les instances du Parti Démocratique Sénégalais ». Objectif : examiner ensemble les modalités d’une célébration populaire et nationale digne de ce moment historique.

















































Igfm