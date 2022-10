Le PDS endeuillé...La députée Nafissatou Diallo perd sa mère !

"Même si elle est due à un état prévisible, comme une maladie, la perte de cette personne, notre exemple le plus important avec notre père, est quelque chose qui nous affecte profondément et nous change à jamais" disait un grand penseur.



Ce n'est pas l’actuelle secrétaire nationale à la communication du Pds, au nombre des députés de la 14e législature, qui dira le contraire.



Dakarposte a appris que Nafissatou Diallo a perdu sa mère.



Toutes nos condoléances aux responsables, militants, amis et sympathisants du PDS, mais aussi et surtout à Nafissatou Diallo et à famille biologique éplorée.



Aux dernières nouvelles, la levée du corps est prévue ce mardi à la mosquée sise à Gibraltar 1 suivie de son enterrement.



Que l'âme de la disparue repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux !