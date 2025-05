Le Pm, Ousmane SONKO, élevé au rang de Citoyen d’honneur de la ville de Bouaké

Le Premier ministre Ousmane SONKO élevé au rang de Citoyen d’honneur de la ville de Bouaké ce samedi 31 mai 2025. Au cours d'une cérémonie qui a vu la participation de toutes les autorités coutumières, religieuses et administratives, le maire de la ville Amadou Koné et les notables de Bouaké ont remis les attributs et symboles de la ville au Premier ministre et ancien maire de Ziguinchor Ousmane SONKO.