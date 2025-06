Renégociations des marchés publics : plus de 150 milliards récupérés, selon Ousmane Sonko

Devant un public attentif et mobilisé, le chef du gouvernement a mis en lumière les premières actions du régime de Bassirou Diomaye Faye dans la lutte contre la mauvaise gestion et les renégociations des marchés publics, qui ont permis à l’État sénégalais de récupérer plus de 150 milliards de francs CFA.



« Pour les écoles, après les négociations, nous avons débusqué 30 milliards de surfacturation. Nous avons discuté avec les entrepreneurs, ils étaient d’accord et ont proposé de compenser par la construction de 2 000 salles de classe. »



Ce chantier d’assainissement, qui touche aussi l’enseignement supérieur, a révélé d’autres irrégularités. « Dans les universités, nous avons identifié 25 milliards de surfacturation. Un pays qui marche dans la surfacturation ne peut pas se développer. »



Le marché hospitalier sous audit présidentiel



Le Premier ministre est aussi revenu sur les marchés liés aux infrastructures hospitalières, soulignant la gravité des constats. « Le comble, c’est le marché des hôpitaux. Sur ce dossier, c’est le président de la République lui-même qui a diligenté un audit. Ce qu’on a découvert dépasse l’entendement. Aujourd’hui, nous sommes en train de tout récupérer. »

Ces démarches s’inscrivent dans une volonté claire de rationaliser les dépenses publiques, redonner confiance aux citoyens, et dégager des ressources internes au service du développement.

















































Le Soleil