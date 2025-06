Le Pm, Ousmane Sonko, accueilli à Conakry par son homologue Amadou Oury Bah

Le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur Ousmane SONKO, est arrivé ce dimanche 1er juin 2025 en République de Guinée.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de coopération entre le Sénégal et la Guinée dans plusieurs domaines stratégiques.



À son arrivée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, le Premier ministre Ousmane Sonko a été accueilli par son homologue guinéen, Monsieur Amadou Oury Bah, en présence de plusieurs membres du gouvernement guinéen ainsi que de hautes autorités nationales.

Une cérémonie d’accueil officielle et solennelle a marqué le début de cette visite, qui s’annonce porteuse d’échanges fructueux et de partenariats renforcés.