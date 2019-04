Le Pr Macky Sall vient d'arriver au Palais Présidentiel

18h-07 "Il y aura des entrants, des sortants, certains changeront de job à l'intérieur du gouvernement" avec aussi de possibles "changements de périmètre" et "redécoupages de portefeuilles. C'est en substance les informations que nous avons glané d'une source très fiable



18h - 02 Les perspicaces radars de dakarposte activés dans le lieu de tous les fantasmes, c'est à dire la Présidence de la République nous ont décrit l'atmosphère . Il nous revient en effet que dans l'attente, le décompte des minutes passées à l’intérieur de la convoitée Présidence de la République, les reporters dépêchés sur place "tuent" le temps avec des brins de causette selon les affinités. Leurs discussions tournent entre promotion, démission, destitution... allusion faite au remaniement tant attendu



17h-46 Harouna Moussa Dia fera t'il son entrée dans le gouvernement Dione? Nous ne saurons y répondre. En tous les cas, une rumeur persistante comme quoi ce médiateur de l'ombre de l'APR pourrait occuper le poste de ministre de l'Agriculture a fini de faire le tour du globe par la magie de la toile. Certains proches de l'homme fort du Bosséa avec lesquels nous avons taillé bavette s'accordent à nous souffler que si Harouna voulait être ministre, il le serait depuis longtemps. Pour ainsi dire que c'est un bruit. Avéré ou pas, la publication de la liste des ministres qui ne va plus tarder, édifiera tout le monde



17h - 33 Le remaniement ministériel orchestré par le Pr Maky Sall himself et qui entre dans l'ordre normal des choses, va t'il ressembler à un pétard mouillé? Et pour cause, avec le maintien des principaux "poids-lourds" de l'APR allusion faite à Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, pour ne citer que ces grosses légumes du parti au pouvoir et de leurs alliés, il y'a de quoi se poser la question . Quoi qu'il en soit, les prochaines minutes, nous édifieront bien



17h - 20 ll y a des jours qui semblent plus longs que d’autres. Il revient aux radars fureteurs de dakarposte que chez certains ministres pour ne pas dire tous, on attend depuis plusieurs semaines un remaniement entre fébrilité, résignation et curiosité, mais surtout " dans le flou ". Et, l’état d’esprit varie en fonction du nombre de rumeurs insinuant que le ou la ministre est sur la sellette. Mais, aux dernières nouvelles : ce sera un grand ménage pour ainsi dire que ce sont bien plusieurs ministères qui verront leur locataire changer.



17h - 14 En attendant la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement, la nouvelle mouture en compte désormais 30 ou un peu plus. Ce sera, nous apprend-on, une équipe resserrée . Des ministres d'Etat sont annoncés dans cet attelage



17h- 08 Le Pm Mohamed Dione , devenu Secrétaire Général de la Présidence de la République, va lire, d'un instant à l'autre, la liste tant attendu, des membres de la nouvelle ossature gouvernementale



16h-50 - Les reporters dépêchés par leurs patrons, qui ont fait le pied de grue devant la Présidence de la République depuis ce matin, autorisés à 16h 50 à accéder "chez" Macky. C'est dire que, comme l'annonçait en exclusivité Dakarposte, la liste des ministres du gouvernement Dione sera publiée incessamment



16h- 41 Les choses sérieuses vont démarrer, comme annoncé par le site des exclusivités dakarposte. En clair, le chef de l'Etat Macky vient d'arriver au Palais de la République. Comme hier, il est venu à 16h 35 avec une escorte légère.