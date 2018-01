Le Pr Macky a t'il besoin d'un ministre conseiller "Mbodio Mbodio" qui cherche "himself"... conseillers?

“Une poignée de bon sens vaut mieux qu'un baril de connaissances.” disait un illustre penseur. Nous ne pouvons manquer d'y rajouter cette couche: "La haute politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses" Mon grand père édenté laissait souvent entendre qu'entre le bon sens et le bon goût, il y a la différence de la cause à son effet. Tout ça pour dire que la jugeote recommande à notre cher "gardien de la constitution" pour reprendre Haj Mansour Mbaye de se rendre dans les plus brefs délais en Casamance pour manifester sa compassion suite à cette attaque inqualifiable, qui a occasionné pas moins de 13 morts ,à l'actif d'éléments armés jusque là non-identifies, que d'aucuns supposent membres du mouvement séparatiste de la région méridionale. Mais, là où le Pr Sall a vraiment raté le coche n'en demeure pas moins de ne pas s'adresser quelques minutes après l'attaque à la nation particulièrement à nos parents éplorés de la Casamance. Sa cohorte de conseillers notamment ses innombrables spécialistes de la crise Casamancaise devraient au moins lui conseiller de tenir un discours à la fois émotif et ferme. Bref, un message rassurant, aussi bien pour la population qu'à notre vaillante armée ;au lieu d'envoyer une délégation dans la région Sud encore meurtrie. Que dire de l'autre ministre conseiller, Youssou Ndour? Cette fois, il a raté une occasion en or de s'illustrer et de fort belle manière. En quoi faisant? Au lieu de jouer en live et de sautiller de joie durant toute une soirée comme un gamin qui venait de recevoir son cadeau du père Noël, l'auteur de "Mbodio -Mbodio" a été le parfait ..."Mbodio-Mbodio". En clair, le bon sens voudrait que lui, ce grand Monsieur, de surcroît ministre -conseiller du Président de la République ajourne sa prestation de ce samedi; ne serait-ce qu'une semaine le temps d'observer le deuil de 13 jeunes Sénégalais froidement abattus en Casamance. L'autre a bien raison de dire que ce ministre conseiller, qui a malheureusement fait preuve de figurant au lieu de démontrer qu'il reste acteur politico-culturel, a besoin de...conseils. A moins que...