Le Pr de l'Assemblée Nationale Moustapha Niass endeuillé...

Dakarposte a appris de ses canaux de renseignements que l'AFP (le parti du Pr de l'Assemblée Nationale) a perdu son Coordonnateur de la Délégation Régionale de Tamba , en l'occurrence IBRAHIMA SYLLA.



"Ingénieur aéronautique, ancien chef de département à l'Asecna, ancien Secrétaire Général de l'ADPME, il était un homme d'une grande bonté et très engagé et fidèle militant" témoigne un militant de l'AFP.

Aux dernières nouvelles, le disparu va désormais se reposer au cimetière de Yoff



Toute la rédaction de dakarposte présente ses condoléances au Pr de l'Assemblée Nationale Moustapha Niass, aux membres et responsables de son parti, mais également à sa famille biologique éplorée.



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!