Le Président Bassirou Diomaye FAYE entame une tournée économique dans le Nord le 12 juin

Le pésident de la République, Bassirou Diomaye FAYE, s’apprête à lancer une tournée économique dans les régions du Nord du Sénégal du 12 au 15 juin, avec une première étape prévue le 12 juin 2025 dans le département de Podor.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de renforcer les dynamiques locales de développement et d’échanger directement avec les acteurs économiques et les populations sur les défis structurels de ces territoires.



La tournée présidentielle couvrira plusieurs localités stratégiques du Nord, avec un agenda axé sur Podor pour rencontrer les agriculteurs et éleveurs dans le cadre des projets d’irrigation et de modernisation des filières agro-pastorales.



Le 13 juin, le chef de l’Etat sera à Saint-Louis pour une visite des infrastructures portuaires et des discussions sur la relance de la pêche artisanale, secteur clé affecté par la fin des accords avec l’UE. Le Président y rencontrera également les entrepreneurs locaux pour évoquer les opportunités du Plan « Sénégal 2050 ».



Le 14 juin, il sera à Richard Toll où il fera focus sur les industries agroalimentaires et la gestion hydraulique, avec l’examen du projet PROMOREN visant à optimiser l’accès à l’eau.



Le lancement d’un programme de désenclavement routier et signature de conventions pour les énergies renouvelables en zone rurale est prévu le 15 juin à Dagana.



Les annonces attendues portent sur l’octroi de crédits aux coopératives agricoles, la finalisation du corridor Dakar-Saint-Louis pour désenclaver les zones de production et un plan d’urgence pour les éleveurs touchés par les sécheresses récurrentes.



















































walf