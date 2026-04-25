Le Président Diomaye attendu au Daaka de Medina Gounass, ce samedi

Le président de la République, en tournée économique dans la région de Kolda, est attendu ce samedi aux environs de 14 heures au Daaka de Médina Gounass, selon porte-parole du khalife Thierno Amadou Tidiane BA. Il a appelé les fidèles à accueillir chaleureusement dans le respect et la discipline le chef de l’État



« Le Khalife vous annonce que nous avons l’honneur d’accueillir ce samedi au Daaka un hôte de marque. Le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE est attendu aux environs de 14 heures », a annoncé Thierno Ibnou Oumar BA



L’édition 2026 du Daaka de Médina Gounass, qui a démarré le 18 avril, prendra fin lundi 27 avril.

































































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