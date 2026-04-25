Retrait de Kosmos Energy de Yakaar-Teranga : la mise au point du Dg de Petrosen Holding

Dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil, le Directeur général de Petrosen Holding, Alioune Guèye, a tenu à « apporter la bonne information » afin de clore le débat suscité par la reprise du bloc gazier Yakaar-Teranga. Il précise que le retrait de Kosmos Energy n’est pas un désengagement fortuit, mais le résultat d’un processus de renégociation rigoureux engagé par les nouvelles autorités.

Selon lui, ce dossier a constitué l’une des premières priorités de la commission de renégociation mise en place par le Premier ministre Ousmane Sonko. Face aux enjeux de ce bloc, « qui va assurer la souveraineté énergétique et, par ricochet, le développement industriel et économique du Sénégal », l’État a mené des discussions fermes en mettant sur la table trois options juridiques claires : un « retrait négocié volontaire », une « résiliation unilatérale du contrat par l’État » ou un « arbitrage international » en dernier recours.



Alioune Guèye insiste sur le fait que cette démarche s’inscrit dans un rapport de force assumé, destiné à préserver les intérêts du Sénégal. « Ce retrait est le résultat des renégociations sur ce bloc, entamées depuis l’avènement du nouveau régime », a-t-il martelé, avant d’ajouter avec fermeté : « Il nous fallait ce bloc, et ils ont bien accepté notre demande ».



Enfin, il précise que si Kosmos Energy a annoncé un départ volontaire, c’est à la demande de l’État sénégalais, qui a accepté de leur laisser la latitude de communiquer afin de préserver leur cours en bourse. Ce n'était donc pas une initiative souveraine de la compagnie américaine, mais une concession diplomatique du Sénégal après avoir obtenu gain de cause sur le fond du dossier.