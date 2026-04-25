Mali: combats entre l'armée et des «groupes terroristes», Kidal revendiquée par les rebelles touareg

Des tirs ont été entendus samedi matin dans plusieurs localités du Mali, dont Kati, près de la capitale Bamako, qui abrite la résidence du chef de la junte au Mali, le général Assimi Goïta, a appris l'AFP auprès de témoins, d'une source sécuritaire et d'un élu.



Outre Kati, ces détonations, non encore revendiquées, ont été entendues à Kidal, dans le Grand Nord, à Gao, plus grande ville du nord du Mali, et Sévaré, dans le centre de ce pays sahélien en proie à plus d'une décennie de conflit et de violences jihadistes.



Le Mali est dirigé par des militaires arrivés au pouvoir par deux coups d'État en 2020 et 2021.