Le Président Macky Sall a «grillé» 73 ministres en 7 ans

En sept ans de magistère, Macky Sall aura travaillé avec trois Premiers ministres. Le constat est fait par L’Observateur dans son édition du jour. Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Mahammad Boun Abdallah Dionne ont été les chefs de gouvernement du régime de Macky Sall. 73 ministres à portefeuille ont été nommés parle Président, dont 16 femmes et 57 hommes. Premier chef du gouvernement de l’ère Macky Sall (il a été nommé 03 avril 2012), Abdoul Mbaye était à la tête d’une équipe de vingt-cinq ministres, comme promis par Macky Sall. Un attelage dominé par l’Alliance pour la République et plus généralement la coalition Macky 2012 (12 ministres), l’Alliance Bennoo Siggil Sénégal de Moustapha Niasse (3 ministres dont 2 de l’Alliance des forces de progrès et 1 de la Ligue démocratique), le Bennoo Ak Tanor d’Ousmane Tanor Dieng (3 ministres dont 2 du Parti socialiste et 1 écologiste), le Rewmi d’Idrissa Seck (2 ministres), le Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël(Fsd/Bj) de Cheikh Bamba Dièye (1 ministre) et le Parti de l’indépendance et du travail (Pit), (1 ministre). S’y ajoutent Youssou N’Dour (Fekke Maci Bolle), Amadou Kane et Eva Marie Coll Seck (technocrates). La coalition Bennoo Bokk Yakaar (Bby), avec à sa tête le Président Macky Sall engage ainsi son règne avec 25 ministres.