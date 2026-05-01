Le Président de la République brise le silence- Diomaye FAYE face à la presse ce samedi !

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 1 Mai 2026 à 20:24 modifié le Vendredi 1 Mai 2026 - 23:27

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accordera une grande interview à la presse nationale ce samedi 2 mai 2026, à partir de 21 heures.

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