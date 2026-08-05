Le Sénégal consolide son partenariat avec la Banque mondiale : une enveloppe de 340 milliards de FCFA au service des ambitions de la Vision 2050

Dans un contexte où les défis économiques imposent une accélération des réformes structurelles, le Sénégal vient d'obtenir un soutien financier d'envergure de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods prévoit de mobiliser 340 milliards de francs CFA afin d'accompagner les priorités stratégiques définies par les autorités sénégalaises dans plusieurs secteurs jugés déterminants pour la transformation du pays.



L'annonce est intervenue à l'issue de l'audience accordée, ce mercredi, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Une rencontre qui illustre la volonté commune de consolider un partenariat appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre des grandes orientations économiques du Sénégal.



Selon la présidence de la République, cette nouvelle enveloppe financière s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération entre Dakar et le Groupe de la Banque mondiale. Au-delà du financement de projets structurants, l'institution a également confirmé son intention d'apporter un appui budgétaire direct à l'État sénégalais, tout en élargissant le recours aux mécanismes de financement fondés sur les résultats.



Aux yeux des autorités, cet engagement traduit la confiance renouvelée de la Banque mondiale dans les réformes entreprises par le gouvernement ainsi que dans la trajectoire de développement portée par la Vision Sénégal 2050.



Les domaines retenus témoignent de cette volonté d'agir sur les principaux leviers de la transformation économique.

Le secteur de l'énergie figure parmi les priorités, avec l'objectif affiché de réduire durablement le coût de l'électricité et d'accélérer la transition vers des sources d'énergie plus propres, notamment le solaire.



L'agriculture occupe également une place centrale dans ce partenariat renforcé. Les financements annoncés devraient contribuer à la mise en œuvre de programmes destinés à accroître la résilience du secteur, à renforcer la souveraineté alimentaire et à améliorer durablement les conditions de production des exploitations agricoles.



Les infrastructures de transport bénéficieront elles aussi de cet accompagnement, tandis qu'une attention particulière sera portée aux initiatives en faveur des jeunes et des femmes, considérés comme des acteurs essentiels du développement économique et de la cohésion sociale.



Parallèlement, la Banque mondiale entend poursuivre son appui aux réformes visant à améliorer le climat des affaires, à stimuler l'investissement privé et à favoriser l'émergence d'un secteur productif plus compétitif.



La modernisation des finances publiques et le renforcement de la gouvernance constituent également des axes majeurs de cette coopération renouvelée, dans la perspective d'une gestion plus performante des ressources publiques et d'une plus grande efficacité de l'action de l'État.

Au cours de leurs échanges, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Diagana ont également esquissé les contours d'un nouveau cadre de partenariat appelé à structurer les relations entre le Sénégal et la Banque mondiale pour la prochaine décennie.

Cette feuille de route, pensée en cohérence avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050, ambitionne d'accompagner la transformation structurelle de l'économie nationale, de renforcer la résilience face aux chocs économiques et climatiques et de créer les conditions d'une croissance plus inclusive, durable et créatrice d'emplois.



À travers cette nouvelle étape de leur coopération, Dakar et la Banque mondiale affichent ainsi leur volonté de faire converger les financements internationaux et les priorités nationales afin d'inscrire le Sénégal dans une trajectoire de développement fondée sur l'investissement, la bonne gouvernance et la valorisation de son potentiel économique.

