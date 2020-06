Le Sénégal, l’Afrique et le nouveau départ !

Le 17 Septembre 2019, je postais une contribution intitulée « Macky SALL, un « soldat » esseulé depuis sa réélection », pour décrier l’isolement du Président par des gens préoccupés par leurs intérêts personnels, un cercle qui ferment la porte aux compétences qui peuvent aider le Président Macky SALL dans sa mission, car ayant peur de perdre leurs « douillets fauteuils ».

Une situation malheureuse qui crée un hiatus entre le Président Macky SALL et beaucoup de sénégalais valeureux qui veulent mettre leur savoir et leurs relations au service de leur pays.

Le Président a besoin de toutes les compétences pour réussir son mandat qui s’annonce déjà très difficile, car la pandémie de la COVID 19 conduit inéluctablement à une crise économique sans précédents, malgré les grandes choses qu’il a déjà accomplies.

Comme l'a toujours dit le Parti Alliance pour la Paix et le Developpement(APD), des sénégalais émérites pullulent dans beaucoup de secteurs mais sont laissés en rade. La covid 19 a permis de montrer la précarité de nos structures sanitaires et la nécessité d’accompagner nos brillants chercheurs qui forment les étudiants marocains, tunisiens et autres, et en retour on voit nos dirigeants aller dans ces pays pour se soigner, ainsi donc il faut relever notre plateau médical et accompagner nos chercheurs, au risque de les voir aller « vendre » leurs compétences ailleurs.

La COVID a aussi permis de montrer le patriotisme, et le professionnalisme de nos forces de l’ordre, qui n’ont rien à voir avec Derreck Chauvin, du nom de ce « policier » qui a choqué le MONDE, en tuant de manière barbare Georges Floyd. Un combat qui doit etre porté par l’Afrique à la face du monde pour que de pareils actes se reproduisent plus.

le Sénégal regorge de développeurs, d’experts en projets et financements, d’inter- médiateurs, d’aéronautes, de gens avec un carnet d’adresse international fourni etc. qui peuvent beaucoup apporter au pays, surtout dans la phase d’après COVID.

Le Président devra de ce fait s’adjoindre les compétences de tous bords venant aussi bien de son parti, de sa grande majorité, que de l’opposition, de la société civile, de technocrates pourvu qu’ils soient les meilleurs dans leurs domaines respectifs. L’approche doit être holistique, pour que le Président puisse dérouler selon le meilleur casting possible, pour faire face aux urgences et mettre en œuvre la seconde phase du PSE.

Les défis sont donc là et l’heure est grave comme le dit le Président, aussi il doit associer dans sa gestion ces personnes excellentes, et émérites, qui faute d’être sollicités par leur pays, « régalent » la sous-région par leurs compétences, développent des secteurs clés et pendant ce temps le Président Macky SALL est isolé et on l’empêche par des manœuvres de puiser sur les nombreuses compétences, et par ricochet d’exercer pleinement sa mission régalienne .

Dans cette même optique, Il est nécessaire d’octroyer certains postes par appel à candidature ou se baser sur une expérience solide pour certains secteurs vitaux de notre économie très fortement impactés par la covid : le secteur informel, tourisme, agriculture, finances, transport, culture etc. pour donner un souffle nouveau, et traduire la vision du Président de la République.Cette posture a toujours été défendue par l'Alliance pour la Paix et le Développement,qui continue à fertiliser la réflexion dans ce sens.

En Dehors des efforts consenties pour la relance de l’économie, L’État devra :

- payer la dette intérieure aux Entreprises, et dans les délais pour leur permettre d’embaucher et de payer leurs impôts ;

-Permettre aux Entreprises sénégalaises d’avoir des références pour pouvoir soumissionner aux gros marchés, pour qu’elles n’aient plus besoin de s’allier aux entreprises chinoises par ailleurs référencées, alors qu’elles vont faire le travail ;

-Reformer le code des marchés ;

-Les Entreprises aussi doivent payer les impôts et éviter d’avoir deux bilans, un pour la banque et un pour le fisc ;

-Assainir le Port de Dakar, en luttant contre les fraudes douanières, et que l’argent généré par le Port soit reversé au trésor public ;

-Créer une Banque de Développement pour accompagner le secteur Privé et l’associer dans les déplacements du Président ;

-Contrôler les exonérations Ex-Banques centrale ou les Ambassades, tout en faisant les contrôles de destinations ;

-Voir si les déclarations d’importations sont faites au nom des identités réelles des propriétaires ;

-Voir si les Entreprises qui ont bénéficiées du Code des investissements créent des emplois ;

-Faire un audit du foncier ;

-Plus de célérité dans l’Administration sénégalaise ; Comme le disait le President Thierno LO dans une remarquable interview.

L’après COVID nécessite donc, une nouvelle approche qui sera décisive pour mettre le Sénégal sur les rampes du développement, L’Afrique devra prendre ses responsabilités, avec un peuple réarmé intellectuellement et politiquement et que les dirigeants puissent veiller sur nos ressources qui seront encore plus convoiter par les « Etats Forts ».

Nous devons donc nous unir vers l’essentiel, adopter de nouveaux comportements, rétablir la communication avec les masses, faire la promotion des gens compétents, exiger une reconsidération de l’Afrique pour un merveilleux legs à la postérité.

Je m’engage et je l’assume !



Papa Malick Guisse

President des jeunes de l'APD/coalition ADIANA

guisse1981@gmail.com