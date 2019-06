Le Sénégal surclasse la Tanzanie

Entrée réussie, mais sans mention pour le Sénégal, dans cette CAN-2019. Face à une très faible équipe de la Tanzanie, les Lions ont outrageusement dominé leur première rencontre de Coupe d’Afrique, pêchant parfois par maladresse même s’ils n’ont jamais tremblé. En toute logique, ils se sont imposés 2 à 0, grâce à des buts de Keita Baldé et Diatta.



En face, les hommes du Ghanéen Emmanel Amuneke n’ont absolument rien proposé, si ce n’est de l’engagement physique. Et ils ont difficilement repoussé les nombreux assauts adverses, qui ont débuté dès l’entame du match. Durant les dix premières minutes, Nang a eu par deux fois l’occasion d’ouvrir le score, mais Manula, solide dans les cages des Taifas Stars, a préservé le score.



Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour qu’enfin les hommes d’Aliou Cissé trouve la faille. Une solution signée Gueye, qui a parfaitement alerté Baldé sur le côté gauche de la surface. Le joueur de l’Inter Milan n’a pas failli, concrétisant ce beau mouvement offensif du plat du pied (1-0, 28e).



Derrière, par deux fois, les Séngalais ont pensé mettre un terme définitif ou presque au suspense. Niang, servi par Sarr, a manqué le cadre alors que le but lui était grand ouvert (32e), puis c’est Sarr lui-même qui a vu son but refusé juste ensuite pour une main préalable (33e). Et juste avant la pause, le cadre s’est à nouveau dérobé devant Ndiaye puis Niang (43e).



Niang devra régler la mire, Diatta est au point



Au retour des vestiaires, ce sont Baldé puis… Niang encore, qui ont loupé deux nouvelles occasions. Le premier a vu sa belle tête détournée en corner par Manula (46e), tandis que le second a une nouvelle fois manqué de précision (49e).



Baldé (53e), Sarr (62e) et une nouvelle fois Niang (64e) ont encore mis en danger Manula sans parvenir à doubler la mise, avant que le salut ne vienne finalement d’ailleurs. Moins en vue que ses partenaires, Diatta s’est trouvé à la retombée d’un ballon et s’est illustré d’une superbe volée, qui a logiquement scellé le score d’un match à sens unique (2-0, 65e).



Bouclée, l’affaire n’a toutefois pas changé de tempo, puisqu’une dernière fois, Niang puis Thioub ont eu l’occasion de donner un peu plus d’ampleur à la victoire des leurs. Absolument seul à cinq mètres du but, l’attaquant du Stade Rennais (67e) a laisser filer le ballon sous son pied, tandis que Thioub, lui, a décoché un centre-tir qui n’a trouvé personne devant la ligne (85e).



Une ultime opportunité qui ne gâchera toutefois pas la soirée des Lions, qui ont évité le piège de l’entame de compétition. Il faudra maintenant confirmer et trouver un peu plus de justesse face à un adversaire d’un autre calibre : l’Algérie, contre qui le Sénégal jouera le 27 juin prochain au Caire.