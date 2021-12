Le TER officiellement lancé ce lundi 27 décembre 2021 – Un bijou qui fait la fierté des Sénégalais

Les sceptiques devront se rendre à l’évidence. Comme prévu et comme annoncé par le président de la République, le lancement officiel de la mise en circulation du Train Express Régional plus communément appelé TER a eu lieu ce lundi 27 décembre 2021par le président Macky Sall. Comme vous le voyez sur les images de dakarposte, il était accompagné de sa famille et de quelques officiels du gouvernement, accompagnés par le DG d’Eiffage et son adjoint, le patron de la SETER (Société d’exploitation du TER) et celui de SENTER, la société nationale de gestion de cet outil des plus modernes.

La mise en circulation de ce TER que les médias français considèrent comme le premier tramway de l’Afrique de l’ouest permettra de désengorger les routes du Sénégal, surtout en direction de Dakar qui connaissent des embouteillages intolérables pour les automobilistes.

De Dakar à Diamniadio, soit 36 kilomètres, tout est fin prêt pour la mise en circulation du TER comme l’ont prouvé les images filmées en direct par toutes les chaînes de télévision d’informations, entres autres sites sur la toile sous nos cieux.

Ce jour est entré dans l’histoire et confirme que notre pays est résolument entré dans la modernité. Avec un personnel de qualité dont la plupart ont été formés dans nos universités avant d’aller se perfectionner à l’étranger, le Sénégal a de quoi s'enorgueillir .

Il est vrai que tout cela a un coût mais désengorger nos routes vaut bien le milliard d’Euros dépensé pour la mise en œuvre de ce projet qui entre en droite ligne du PSE (Plan Sénégal Emergent).

Après l’inauguration, l’exploitation commerciale commencera dès le 15 janvier 2022.

Dakarposte y reviendra avec plus de détails.