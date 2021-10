Avocat inscrit au barreau du Sénégal, Me Issa Diop n’est plus. Il est décédé ce 1er octobre.



Fin procédurier, Me Diop s’était constitué dernièrement pour le leader de Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko dans le dossier qui l’oppose Adji Sarr aux côtés de Me Mouhamadou Bamba Cissé et Cie.



Le conseil était un homme bien, discret et généreux dans le travail.



Seneweb présente ses condoléances à la famille éploré et aux membres de l’Ordre des avocats du Sénégal.