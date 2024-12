Le bitcoin franchit pour la première fois la barre symbolique des 100000 dollars

Un tel niveau, loin d'être imaginé il y a 16 ans lors de la création de la monnaie, crédibilise un peu plus le secteur des actifs numériques, parfois soumis à des controverses, qui voit comme une aubaine le retour du dirigeant républicain à la Maison Blanche, surtout avec Elon Musk à ses côtés.



Car après avoir qualifié les cryptomonnaies d'escroquerie durant son premier mandat, Donald Trump a changé son fusil d'épaule pendant sa campagne - en partie financée le secteur. Il jure désormais qu'il fera des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies ».



Conséquence : le bitcoin, qui oscillait autour de 69 000 dollars le 5 novembre, jour de l'élection, a gonflé de plus de 46% depuis. Son cours s'est même envolé de plus de 8% dans la nuit de mercredi à jeudi : à l'origine de cet accès de fièvre, le président élu a annoncé qu'il prévoyait de nommer l'avocat républicain Paul Atkins à la tête l'Autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC).





Perspective d'une régulation assouplie



« Cette nomination stratégique a électrisé la communauté des cryptos, confortant l'optimisme quant à un paysage réglementaire plus accommodant » et plus généralement « une approche indulgente à l'égard du marché en plein essor des actifs numériques », observe Stephen Innes, de SPI Asset Management.





L'an dernier, Paul Atkins avait critiqué publiquement les responsables de la SEC, estimant qu'ils auraient dû se montrer « plus accommodants » avec les entreprises des « cryptos » et accusant leur approche de détourner les entrepreneurs du marché américain. « Paul reconnaît que les actifs numériques sont cruciaux pour rendre l'Amérique encore plus grande qu'elle l'a jamais été », a commenté Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.



Paul Atkins succédera à Gary Gensler, dont l'approche répressive à l'encontre des devises numériques hérissait le secteur --et dont la démission anticipée en novembre avait déjà fait bondir le cours du bitcoin. L'envolée des dernières semaines a aussi été alimentée par l'éventualité de la création par Donald Trump d'un ministère chargé des cryptomonnaies ou l'intention qui lui est prêtée de créer une réserve stratégique de bitcoins aux États-Unis, principalement grâce aux jetons saisis par la justice, ce qui légitimerait encore davantage la devise.





















































Rfi