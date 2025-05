Le célèbre Homosexuel Tyalade logeait dans l’immeuble effondré à Ngor

«J’étais dans l’immeuble qui s’est effondré aux Almadies au moment des faits », l’annonce est faite sur TikTok par le célèbre homosexuel Tyalade.



Très connu et suivi sur les réseaux sociaux, Tyalade était au Sénégal ces dernières semaines pour passer des vacances. Il a fait la visite de nombreux sites touristiques, comme en témoignent ses vidéos sur TikTok.



Aujourd’hui, Dimanche 11 Mai 2025, après être rentré en France, il a fait savoir qu’il a été blessé lors de l’effondrement, car il a dû marcher sur les décombres. « Nous avons échappé à la mort, nous étions huit dans l’appartement et au quatrième étage quand l’immeuble a commencé à s’effondre. Lorsque nous avons réussi à sortir de là sains et saufs, nous sommes restés trois jours sans papiers et sans vêtements de rechange », explique Tyalade, visiblement encore sous le choc.











































seneweb