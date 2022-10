Le chanteur Mikaben meurt d’une crise cardiaque en plein concert à l’Accor Arena de Bercy

Le chanteur haïtien Michael Benjamin, de son nom de scène Mikaben, 41 ans, a fait une crise cardiaque en sortant de scène ce samedi 15 octobre 2022 à l’Accord Arena de Bercy, à Paris.



Le drame a eu lieu lors d’un concert de retrouvailles de Carimi, son groupe de compas, un genre musical typique d’Haïti. Le groupe mythique s’était reformé spécialement pour célébrer ses 20 ans de formation et le chanteur venait d’interpréter leur tube « Ou pati » quand il s’est écroulé en sortant de scène.



10000 spectateurs évacués



Malgré l’arrivée rapide des secours et des tentatives de réanimation, l’homme a été déclaré mort une heure plus tard. Le concert a été interrompu et les 10 000 spectateurs venus assister au concert événement du groupe séparé depuis six ans ont dû être évacués.





Mikaben, né en 1981 à Port-au-Prince, était un chanteur très connu en Haïti et au-delà. Il était le fils du chanteur Lionel Benjamin, surnommé le « père noël haïtien » pour ses chansons de Noël.



Carimi, « le projet de trois amis »



Il a lui-même connu le succès à travers plusieurs groupes avant de former Carimi, « le projet de trois amis fait avec beaucoup de cœur, a déclaré Mickael Guirand, l’un des trois fondateurs du groupe, quelques jours avant le concert. On a fait beaucoup de sacrifices. Nos liens étaient vraiment solides. La séparation, ça a été dur, pour chacun d’entre nous. Avoir l’opportunité de revivre, un tel moment, c’est vraiment extraordinaire. Ça fait revenir tout un tas d’émotion, d’être aussi attendu par les fans, d’avoir leur amour. »



« Une grande référence de la musique haïtienne vient de s’éteindre »



L’annonce du décès de Michael Benjamin a provoqué l’émotion. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry s’est dit sur Twitter « bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin. C’est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s’éteindre. »