Le chanteur Moustapha Mbaye craque pour le... prophète Seydouna Mohamed (Psl)

Quoi que plus normal serait on tenté de dire. Le célèbre chanteur Moustapha Mbaye a bien raison de pleurer, de sortir toutes les larmes de son corps, de faites des hoquets. Car, comme disait l'autre, l'illustre sachant dans un de ses ouvrages, c'est grâce à Seydouna Mohamed (Psl) que l'humanité a été créée. Il est le sceau des prophètes. Il est l'être parfait, le plus adulé, le plus aimé particulièrement par Allah et Ses Anges. Il est le plus cher chez les hommes, plus cher que notre personne. Comment ne pas être étreint par l'émotion rien qu'à l'évocation du nom de Seydouna Mohamed Aleyhi Salam,celui qui fut la lumière Qu'Allah envoya à l'humanité entière qui changea l'homme et le cours de l'histoire...