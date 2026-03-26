Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu avec le Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne

Au Palais de la Moncloa, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec S.E.M. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne, dans un climat empreint de considération et de confiance mutuelle.

Cette rencontre a marqué une avancée majeure avec l’élévation de la coopération entre les deux pays à un niveau stratégique, accompagnée de la signature de six accords et mémorandums d’entente structurants.



Au cœur de ces accords figure un Cadre de Partenariat pour le Développement Durable Sénégal–Espagne 2026–2030, qui ouvre une nouvelle phase de coopération orientée vers des résultats concrets.



Les autres accords portent notamment sur :

• La coopération dans la pêche maritime et la lutte contre la pêche illicite ;

• Le tourisme ;

• La promotion des relations commerciales et de l’investissement ;

• L’éducation et l’apprentissage des langues ;

• La valorisation du patrimoine subaquatique.



Grâce à cet ensemble cohérent d’engagements, le Président de la République consolide les acquis déjà réalisés, élargit les domaines de coopération et inscrit durablement le Sénégal dans une dynamique de partenariats stratégiques à fort impact, au bénéfice direct de son développement économique et social.