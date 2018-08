Le climat s’est adouci au Soleil – Yakham Mbaye et les syndicalistes sur la même longueur d’onde

La bataille de tranchées que les syndicalistes du quotidien national Le Soleil avaient commencé à livrer contre leur Directeur général, Yakham Mbaye s’est terminée autour d’une table, comme toutes les guerres. Personne ne perd, tout le monde gagne.



C’est grâce à l’opportune médiation de sages doyens que les deux parties se sont accordées à faire la paix. Entre gens de bonne compagnie on s’entend très vite.



Car, quoi qu’on puisse lui reprocher,Yakham Mbaye est un pur produit du journalisme sénégalais qui a fait ses armes et s’est affirmé dans la presse privée. Du quotidien Info 7 jusqu’à sa nomination comme ministre il n’a cessé de se battre pour toutes les causes de la presse.



Aujourd’hui à la tête du Soleil, il a été confronté à une fronde syndicale qu’il a tenté de régler tout seul et en toute responsabilité mai il s’est heurté à des écueils. Sauf qu’il n’a pas été insensible à l’intervention des anciens de la boîte qui, grâce à leur médiation ont pu arrondir les angles. Aussi faut-il le féliciter pour son ouverture d’esprit et sa propension au dialogue. Les syndicalistes du Soleil sont aussi à féliciter pour leur réceptivité et le respect dont ils ont fait preuve face à leurs aînés.



Ibra Déguène Keung dakarposte