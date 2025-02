Le danger qui guette le Sénégal s'appelle Lassitude !

Les Sénégalais, les jeunes surtout, sont fatigués de la reproduction des schémas qui permet aux malfaiteurs du régime précédent de participer à des débats ou à se faire représenter dans ces exercices inutiles de "démocratie".

Les Sénégalais assoiffés de justice s'attendaient à ce que tout ce beau monde se taise et rende gorge. Mais non ! On leur déroule encore le "tapis de la démocratie" pour rester dans la case du "politiquement correct" qui peut être fatal au triomphe final de la révolution du 24 mars.

Arrêtez ces histoires de démocratie. Mettez ces gens là au gnouf et que le pays se remette vite au travail !!!

On n'aurait même pas du les les laisser participer à des élections.

On ne pourra jamais indemniser les familles des dizaines de victimes innocentes car une vie perdue n'est jamais remboursable, surtout dans les conditions atroces que les Sénégalais ont traversées.

Des journalistes connus pour leur méchanceté, ayant accompagné les dérives de Macky Sall, continuent de cracher leur venin mortel à la figure des Sénégalais; des hommes d'affaires qui se disent "patronat", muets pendant les événements douloureux ( ce qui faisait d'eux des complices), s'agrippent aux flancs du nouveau régime et poursuivent leur gymnastique, une stratégie alimentaire indigne; des politiciens toujours arrogants malgré l'étalage public de leurs casseroles essaient d'agiter la fibre ethnique dont ils ont abusé pendant leur règne chaotique,pour espérer s'en sortir...

Tout cela est possible grâce ( quelle chance pour la pègre !) à la "démocratie".

Répétons-le ! Nous allons droit au mur si on ne met pas rapidement fin à ce jeu de dupes auquel nous nous adonnons depuis des lustres et qui a bloqué notre envol.

Des fautes énormes ont été commises par les membres d'un système défait. Il faut passer aux sanctions demandées par le peuple.

La nouvelle équipe a tracé un chemin de développement à travers un référentiel et une vision.

Dans l'exécution de ce projet, il s'agit ( je le répète) d'ôter l'écail principal qui s'appelle Lassitude ou Découragement...surtout au sujet de la reddition des comptes...

Trop lent !!!

Ex.: le "tailleur constitutionnel" est toujours en liberté !

Je ne parle pas de tous les autres qu'un personnage bien coloré a cité nommément dans une vidéo devenue virale...

NB:

Nous sommes pour le Dirigisme patriotique éclairé. Dans la pratique de cette doctrine, le "jeu démocratique" est considéré comme un frein au développement.

Excellent week-end, malgré tout !









Souleyanta Ndiaye