Le journaliste Adama Gaye tire sur le régime

De Adama Gaye journaliste



Un coup de massue



Pastef et ses dirigeant.e.s, sans idées et dépassé.e.s, mènent le peuple vers la plus terrible catastrophe. J'assume, pour ma part, ce verdict.



Le constat est plus qu'inquiétant : on a beau ne pas vouloir les accabler, l'évidence impose de voir qu'ils ne sont ni capables ni compétents, ni éthiques ni honnêtes.



Jamais le Sénégal n'a été sur une poudrière aussi incandescente. Sur tous les fronts, le pays est en ébullition pendant que le pouvoir reste dans les nuages, lunatique et centré sur les détails.



Le peuple souffre, affamé et malade. Il sera là première victime de l'implosion en téléchargement.



Diomaye doroul fayouwoul, Sonko est étourdi, son étoile éteinte et toute la Pastefsphère sonnée, attendant de réaliser la puissance du coup mortel, de massue, qu'elle a reçu.



Peuple du Sénégal, réveillez-vous ! Le Sénégal est en danger d'ératidication. Les mains qui le tiennent sont totalement inaptes et impréparées à le gérer. Il faut agir. C'est déjà trop tard.



Ps: Les menaces et les manipulations ne me feront pas taire.