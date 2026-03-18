Le jury d'appel de la CAF déclare le Maroc vainqueur de la finale, Sadio Mané réagit

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 18 Mars 2026 à 10:24 modifié le Mercredi 18 Mars 2026 - 11:24

La décision récente et historique du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), rendue le 17 mars 2026, de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal au profit du Maroc (victoire 3-0 sur tapis vert), a suscité des réactions immédiates et passionnées de la part des joueurs sénégalais.



Sadio Mané réagit par ce post !

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