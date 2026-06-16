Le maire de Grand-Dakar en deuil

Grand-Dakar est en deuil. L’édile de la commune, Jean Baptiste DIOUF, a perdu son épouse, Rose Marie Jeanne Arcens. Elle est décédée ce mardi 16 juin.



Les circonstances exactes du décès de Rose Marie Jeanne Arcens n’ont pas été précisées. La date des funérailles et le lieu vont être communiqués prochainement par la famille.