Le message du Pr Diomaye Faye aux catholiques pour le début du Carême

" À la veille du mercredi des Cendres, j’adresse mes pensées fraternelles à nos compatriotes chrétiens ainsi qu’à tous les chrétiens du monde qui s’apprêtent à entrer en Carême.



Ce temps de prière, de jeûne, de pénitence et de partage est un chemin de conversion et de renouveau spirituel.



Que Dieu bénisse le Sénégal et nous guide tous sur la voie de l’unité et de la fraternité" écrit le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar FAYE