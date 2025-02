Le pape François dans un état critique après une longue crise respiratoire

Le Vatican a déclaré que le pape François était dans un état critique samedi, après avoir souffert d'une crise respiratoire asthmatique prolongée alors qu'il était traité pour une pneumonie et une infection pulmonaire complexe.



Dans un communiqué, le Saint-Siège a précisé que le pontife "n'est pas hors de danger", son état continuant à se détériorer. C'est la première fois que le terme "critique" est utilisé dans une déclaration écrite pour décrire l'état de santé de François depuis son hospitalisation le 14 février.







"Le pape François a connu une crise respiratoire de type asthmatique d'une intensité prolongée, qui a nécessité l'administration d'oxygène à haut débit", peut-on lire dans ce communiqué







Le communiqué précise également que le souverain pontife, âgé de 88 ans, reste alerte et qu'il passe la plupart de ses journées dans un fauteuil. Il a ajouté qu'il ressentait plus de douleur que vendredi.



Le pape, âgé de 88 ans, a reçu des débits élevés d'oxygène et des transfusions sanguines à l'hôpital alors qu'il lutte contre une infection pulmonaire complexe et une pneumonie.





Des bougies et une photo du pape sont visibles devant la polyclinique Agostino Gemelli, à Rome, samedi 22 février 2025, où François est hospitalisé.depuis le 14 février.



Le pape argentin a également dû recevoir des transfusions sanguines après que ses analyses de sang ont révélé une thrombocytopénie, une maladie associée à l'anémie.



Les médecins mettent en garde contre une aggravation potentielle de l'état de santé

Les médecins qui soignent François à l'hôpital Gemelli, dans la capitale italienne, Rome, ont prévenu que son état pourrait continuer à se détériorer. Selon eux, la principale menace qui pèse sur le souverain pontife serait l'apparition d'une septicémie, une grave infection du sang qui peut survenir en tant que complication d'une pneumonie.



Les médecins qui ont surveillé ses analyses de sang ont déclaré que, jusqu'à présent, rien n'indiquait la présence d'une septicémie. L'équipe médicale du pape a indiqué, dans son premier rapport détaillé sur l'état de santé de François, que ce dernier réagissait aux différents médicaments qui lui ont été prescrits