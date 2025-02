Le pape aux jeunes Ukrainiens : "Soyez patriotes, refusez la guerre, pardonnez"

`Le pape François a lancé un appel aux jeunes Ukrainiens du monde entier, les exhortant à pardonner malgré la guerre en cours, lors d'une vidéoconférence qu'il a organisée samedi.



La rencontre en ligne, décrite par l'archevêque majeur de Kyiv et de Galicie Sviatoslav Chevtchouk, primat de l'Église grecque-catholique ukrainienne, comme "la première rencontre de l'histoire entre le pontife romain et les jeunes Ukrainiens".



Les participants ukrainiens de cette conférence "en distanciel" se sont rassemblés à la cathédrale patriarcale de la Résurrection-du-Christ à Kyiv. Certains participants, basés dans d'autres villes européennes ou en Amérique du Nord, se sont joints à l'événement par appel vidéo.





Dans son discours à la nation ravagée par la guerre, le pape a exhorté les Ukrainiens à rester patriotes et à aimer leur pays, mais aussi à accepter le pardon plutôt que la vengeance. "Souvenez-vous des héros qui ont donné leur vie pour votre pays", a-t-il déclaré. "Votre patrie est blessée par la guerre, mais aimez-la".





Il a également encouragé les Ukrainiens à se tourner vers la foi dans les moments difficiles, en citant l'exemple d'Oleksandr, un jeune soldat parti combattre sur le front avec un exemplaire des Évangiles dans sa poche, et qui a perdu la vie dans les combats.



"Oleksandr est l'un de vous", a déclaré le pape François, le décrivant comme "un jeune homme qui a donné sa vie pour la paix". Il a brandi un chapelet qui avait appartenu au jeune soldat, ajoutant qu'il priait tous les jours.



Le pape a également écouté les témoignages de plusieurs Ukrainiens présents à la conférence. L'un d'entre eux, une jeune femme de 27 ans nommée Ioulia, a exprimé son angoisse à l'idée que des villes soient détruites, et les vies de son peuple avec. Elle a qualifié la guerre en cours de "génocide" contre les Ukrainiens.



Répondant à cette femme, François a condamné la destruction et la dévastation causées par la guerre, en déclarant : "La guerre apporte la famine. Chaque soir, j'appelle les paroissiens de Gaza et ils me disent qu'ils ont souvent faim. La guerre ne provoque pas seulement la famine, elle tue".





Ce n'est pas la première fois que le pape François lance un appel à la paix, et il a profité du jubilé du Vatican, ainsi que de plusieurs discours importants, pour soulever la question. Le jour de Noël, lors de sa bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde), François a appelé à un cessez-le-feu à Gaza, au retour des otages israéliens, et a poussé à des pourparlers de paix qui mettraient fin à la guerre en Ukraine.



"Que le bruit des armes se taise dans l'Ukraine déchirée par la guerre, a-t-il déclaré à l'extérieur de la basilique Saint-Pierre, et a appelé à faire preuve de l'audace nécessaire pour ouvrir la porte à la négociation et aux gestes de dialogue et de rencontre, afin de parvenir à une paix juste et durable.



Alors que le pape a soulevé à plusieurs reprises la question de la fin de la guerre, il a lancé, lors de cette conférence, un appel spécifique aux jeunes, leur demandant de perpétuer l'esprit patriotique du pays au moment où il en a le plus besoin.



"Chaque jeune a une mission", a-t-il déclaré, "dans les moments difficiles, les jeunes doivent perpétuer 'l'esprit de la patrie'".



Environ 72 % des Ukrainiens sont chrétiens orthodoxes et environ 9 % se déclarent catholiques, selon une enquête réalisée par l'Institut international de sociologie (KIIS) de Kyiv en 2022.