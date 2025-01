Le point sur le séjour du Pr Bassirou Diomaye Faye au Ghana

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a assisté aujourd’hui à la cérémonie d’investiture de Son Excellence John Dramani Mahama, élu Président de la République du Ghana.



Cette cérémonie, empreinte de ferveur populaire, a rassemblé plusieurs chefs d’État et de gouvernement venus témoigner leur soutien et célébrer un moment marquant pour la démocratie ghanéenne.



Par sa participation, le Président Faye réaffirme les liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Ghana, tout en soulignant l’importance d’une Afrique unie, stable et tournée vers le progrès.