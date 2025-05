Le point sur le séjour du Pr Diomaye Faye à Libreville

La première journée de la visite officielle du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, au Gabon, a été marquée par deux temps forts.



Dans la matinée, le Président, aux côtés de son frère et homologue gabonais, le Président Brice Oligui Nguema, a reçu les honneurs militaires avant d’être chaleureusement accueilli par la communauté sénégalaise venue massivement lui témoigner son attachement.



Dans l'après-midi, le Chef de l'État a participé à des rencontres enrichissantes et conviviales avec les représentants des différentes organisations de la communauté sénégalaise établies à Libreville et dans les provinces gabonaises. Ces moments d’échange ont permis d'aborder les préoccupations et aspirations des Sénégalais résidant au Gabon.