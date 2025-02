Le point sur le sommet de l'Union Africaine

Les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l’Union africaine ont débuté ce samedi à Addis-Abeba, avec la participation du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye.



Cette cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de livrer son premier discours devant ses homologues africains. Il a rendu hommage aux pères fondateurs de l’UA et réaffirmé la détermination du Sénégal à œuvrer pour une Afrique plus souveraine, unie et prospère.



Le Chef de l’État a insisté sur l’importance de renforcer les efforts collectifs face aux défis du continent, notamment la réforme du multilatéralisme, la lutte contre les inégalités économiques et le changement climatique, ainsi que le développement d’un modèle de croissance autonome et inclusif.



Le Président a réitéré la volonté du Sénégal de travailler aux côtés de ses partenaires africains pour faire avancer les causes justes, bâtir des partenariats équitables et valoriser les richesses du continent. Il a enfin appelé à une plus grande implication de la jeunesse et des femmes dans le processus de transformation de l’Afrique.