Le président de la Commission de l’UEMOA reçu par le Pr Diomaye Faye

Le Président de la République a reçu ce mardi le président de la Commission de l’UEMOA. L’audience a été l’occasion pour Abdoulaye Diop de faire le point sur la situation de l’Union économique et monétaire ouest-africaine aux plans économique, socioéconomique et sécuritaire.



Les questions de gouvernance, notamment les réformes économiques importantes et de souveraineté, ont aussi été abordées au cours de l’audience.