Le procès de son agresseur prévu lundi :L’ordre des avocats soutient le professeur Seydi et désigne Me Bamba Cisse pour sa défense

Homme charismatique qui a réussi à gagner la confiance des Sénégalais en ces moments troubles de pandémie, l’histoire de son agression a choqué plus d’un. Chef d’équipe de cette armée médicale qui se bat jour et nuit pour guérir les malades de ce redoutable virus, le professeur Seydi a cependant été injurié et traité de tous les nos d’oiseaux par un émigré (en vacance au Sénégal). Ce dernier, arrêté grâce au médecin qui a réussi à relever la plaque de son scooter lorsque qu’il le poursuivait en scooter, a été placé sous mandat de dépôt, hier mercredi. Son procès, prévu ce lundi 03 août 2020, le mis en cause devra se préparer à corser sa défense pour s’arracher des mailles de la détention. En effet, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Pape Leyti Ndiaye a choisi un avocat pour le compte du professeur Seydi afin qu’il puisse le représenter. Et c’est Me bamba Cisse qui a été désigné à cet effet.



Reconnaissance pour le travail abattu par Professeur Seydi



Un soutien de l’ordre à l’homme de l’art par reconnaissance pour le travail abattu avec ses hommes dans la lutte contre la pandémie qui a atteint le secteur de la justice. Cette action de l’ordre est aussi pour qu’il (partie civile dans la cause) ne soit pas obligé de se présenter au tribunal notamment dans un contexte de lutte contre la pandémie de COVID qui frappe le Sénégal. Ce lundi, au tribunal de grande instance de Dakar, l’agresseur du professeur s’expliquera sur les raisons de sa folie ce jour-là, au cimetière, alors que le professeur était parti se recueillir sur la tombe de sa fille. Et sur ce qui l’a poussé à s’acharner ainsi sur un homme qui, depuis que cette maladie a posé son premier pas en terre Sénégalaise, n’a fait que se battre pour son pays.