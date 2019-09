Le touchant message du célèbre Lahat Ndiaye à son ami Cheikh Amar

Tisser des liens privilégiés avec une personne, vouloir prendre soin d’elle, s’en soucier et lui offrir des marques de sympathie, voilà la magie de l’amitié. Il est bon d’avoir un ami sur qui se reposer, à qui confier ses doutes et ses peines, tout en sachant que l’on ne sera jamais jugé et que le temps qui passe à peu de prise sur les liens qui nous lient à cette personne.

Sénèque, Alfred de Musset, Shakespeare, Proust… Ils ont tous écrit sur l'amitié !



Et, comme disait un de ses illustres penseurs: "Une amitié née des affaires vaut mieux qu'une affaire née de l'amitié."



L'homme d'affaires Cheikh Amar et Lahat Ndiaye se sont connus par un heureux hasard à travers l'univers ingrat des affaires. Les radars fureteurs de dakarposte, postés devant l'hôpital Principal de Dakar nous soufflent que depuis Paris où il est établi depuis plusieurs années, l'homme d'affaires Abdou Lahad Ndiaye a tenu à envoyer ses quelques lignes à son ami Cheikh Amar victime d'un grave accident et hospitalisé .



"Moi Abdou Lahatt Ndiaye, opérateur économique, Ami fidèle, Frère et confident de Cheikh Amar. Je prie pour mon frère qu'Allah fasse de cette épreuve plus qu'un mauvais souvenir, qu'il se rétablisse rapidement inchalah ainsi que toutes les personnes qui étaient avec lui. Raféte nassi ndiorte ndakh bakh, yatou ak yéwéne bi thi cheikh, yallah nako kholam bou raféte walou . Amine" a écrit Lahat