Le touchant témoignage d'Ousmane Kanté suite au décès de Libass Laye

Une perte pour la Medina et la collectivité lebou .



Mon ami d'enfance mon frère Libass Laye vient de rejoindre les royaumes célestes. Un départ brusque . Nous étions il y 48 h ensemble et nous parlions d un projet communautaire multi médiats de la mosquée de Santhiaba siège collectivité lebous.

Mes amis un patriote vient de nous quitter. Prions pour le repos de son âme . Amine laye Makhtar repose en paix. Mes sincères condoléances à toute la famille Sarr, et aux parents et amis de Santhiaba et Thieurigne et la collectivité lebous de Dakar.

Amine