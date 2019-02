Le touchant témoignage du Dr Cheikh Diallo à feu Baye Dame Wade

Dr Cheikh Omar Diallo

Un ami, un frère, un confrère

Baye Dame Wade, la dernière éditionJe te savais de petite santé...Tu resteras l'un des meilleurs journalistes économiques du Sénégal. La gloire professionnelle t'était venue lentement mais sûrement. Ton héritage journalistique est riche, tant tu as représenté la pointe informative la plus aigüe de l'économie, de la finance et du business dans la Sous-région. De loin, tu as été le plus créatif, le plus passionné et le plus authentique de notre génération. Homme à la vision créatrice, pédagogue généreux et souriant, père de famille aimant, tu avais commencé à orienter Khady Ciss, ton épouse-courage, dans ce métier ô combien noble mais ingrat qu'est le journalisme. Notre dernière conversation, à la fois délicieuse et chaleureuse - comme d'habitude - date de quelques semaines. Nous faisions alors un debrief sur le numéro de Réussir "Business et Politique" auquel j'avais apporté toute ma contribution du dedans et du dehors. Visiblement satisfait, tu avais pris date pour des projets futurs. Mais ce jeudi, dès poitron-minet, tu t'étais dignement endormi pour toujours. Baye Dame, tu viens de nous devancer au rendez-vous le plus immanquable, le plus démocratique et le plus douloureux. Pour ta femme et tes enfants, tes amis et parents, nous leur présentons nos condoléances les plus attristées. Prions pour BDW, il a réussi son passage sur terre.