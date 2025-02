Législatives en Allemagne : la CDU de Friedrich Merz en tête avec 29 % (sondages sortie des urnes)

Les Allemands se rendent aux urnes ce dimanche pour renouveler leurs 630 députés après une campagne tendue, dominée par le débat sur l'immigration et la sécurité, une série d'attaques meurtrières et le triumvirat Trump-Vance-Musk qui a des vues sur la plus grande économie d'Europe et qui ne s'est pas contenté d’observer silencieusement la course électorale, en s'invitant avec fracas jusque dans les meetings de l'AfD.



Une élection anticipée : qu'est-ce qui est en jeu ?



Les quelque 59,2 millions d'électeurs sont appelés à voter sept mois plus tôt que prévu après que la coalition en "feu tricolore", déstabilisée par la guerre en Ukraine, s'est effondrée en novembre dernier.







Le soutien aux partis qui ont gouverné avec le social-démocrate Olaf Scholz, à savoir les Verts et les libéraux pro-business du FDP, a considérablement diminué depuis les dernières élections de septembre 2021.



Le nouveau gouvernement héritera d'une économie qui s'est contractée pendant deux années consécutives pour la première fois depuis des décennies, affectée par la hausse des coûts de l'énergie et une industrie automobile autrefois cruciale qui peine à répondre à la demande de véhicules électriques.







L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de centre-droit et son parti "frère", l'Union chrétienne-sociale (CSU), ont le plus progressé dans les sondages, aux côtés de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'extrême droite.



Incarnant l'aile droite de son parti, Friedrich Merz, qui s'est toujours opposé à Angela Merkel et sa willkommenskultur, se voit déjà à la chancellerie. Ses promesses ? Des réductions d'impôts, une réforme de l'armée et une révision radicale des règles en matière d'immigration et d'asile.



L'AfD, la formation radicale, adepte de la "remigration", surveillée par l'Office fédéral de protection de la constitution, a pour la première fois depuis sa fondation en 2013 désigné un candidat à la chancellerie. Alice Weidel, au profil atypique, est en route pour un succès historique. Elle a bénéficié du soutien très médiatisé du patron de Tesla Elon Musk, et le vice-président américain J. D. Vance a étrillé la doctrine de "cordon sanitaire" (Brandmauer ou "pare-feu"), en vigueur en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui tient l’extrême droite à l’écart du pouvoir.





Plus "facile" de négocier à deux

Il est peu probable que la coalition tripartite soit reconduite, car, d'après les sondages, certains partis, présents au Bundestag sortant, risquent de ne pas franchir le seuil fatidique de 5 % nécessaire pour obtenir, à nouveau, des mandats.



Sans les libéraux du FDP, le jeune parti de gauche radicale BSW (Alliance Sahra Wagenknecht) ou encore die Linke qui espèrent pourtant ne pas disparaître du Bundestag, l'alliance CDU/CSU qui devrait arriver en tête de ce scrutin proportionnel n'aurait besoin que d'un seul partenaire supplémentaire (les Verts ou le SPD) pour s'assurer la majorité.



Le chef des conservateurs Merz qui s'était pourtant de facto associé à l'AfD en tentant de faire passer au Parlement, fin janvier, une motion non contraignante sur l’immigration avec les voix de l’extrême droite. Le candidat de la CDU a exclu, depuis, toute coopération avec le parti d'Alice Weidel.