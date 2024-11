Législatives2024 / Ngoundiane : Le maire Mbaye Dione salue la maturité du système démocratique Sénégalais

Investi 5e sur la liste nationale de la Coalition Jamm Ak Njariñ, le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, a voté ce matin au bureau 2 de l'école élémentaire de Ngoundiane Thiangaye.



Ainsi, après avoir accompli son devoir civique, il a tenu à remercier vivement la population sénégalaise et plus particulièrement celle de Ngoundiane pour leur mobilisation autour de sa modeste personne.



Mbaye Dione en a profité pour féliciter le peuple sénégalais et surtout son administration pour l'organisation en peu de temps des élections législatives, ce qui atteste de la maturité du système démocratique sénégalais.



































































