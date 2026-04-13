Les États-Unis vont bloquer les ports iraniens, risquant ainsi d'étendre la guerre au détroit d'Ormuz

L'armée américaine a déclaré qu'elle commencerait à bloquer tous les ports iraniens lundi, après l'échec des négociations entre les parties belligérantes au Pakistan, le président américain Donald Trump blâmant le refus de la République islamique d'abandonner ses ambitions nucléaires.



M. Trump a annoncé sur les médias sociaux qu'il bloquerait la route commerciale stratégique du détroit d'Ormuz, dont il exige la réouverture complète par Téhéran, après que son vice-président JD Vance a quitté les négociations avec une délégation iranienne à Islamabad dimanche.



Le blocage des négociations a réduit à néant les espoirs mondiaux d'un accord visant à mettre un terme définitif à la guerre qui a fait des milliers de morts et plongé l'économie mondiale dans la tourmente depuis qu'elle a débuté fin février.



Alors que les équipes de négociateurs s'envolaient, le Pakistan, pays médiateur, a déclaré qu'il continuerait à faciliter le dialogue et a appelé les deux parties à respecter le fragile cessez-le-feu de deux semaines conclu la semaine dernière, qui, selon les experts, pourrait être mis en péril par tout blocus militaire maritime.





"Le blocus sera appliqué de manière impartiale aux navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports iraniens et des zones côtières, y compris tous les ports iraniens du golfe Persique et du golfe d'Oman", a déclaré le commandement central américain dans un communiqué, ajoutant qu'il commencerait à 14 heures GMT (15 heures HEC) lundi.



Les forces américaines n'empêcheront pas les navires de transiter par le détroit d'Ormuz en provenance ou à destination de ports non iraniens, a ajouté le communiqué.



M. Trump a confirmé la déclaration de l'armée américaine sur sa plateforme Truth Social, annonçant une opération plus limitée que ce qu'il avait envisagé dans son précédent message, qui affirmait que tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit seraient bloqués.



Les Gardiens de la révolution iraniens (IRGC) avaient prévenu avant l'annonce militaire américaine qu'ils contrôlaient entièrement le trafic à travers Ormuz et qu'ils piégeraient tout adversaire "dans un tourbillon mortel".



Dans son long message sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré dimanche que son objectif était de déminer le détroit et de le rouvrir à tous les navires, mais qu'il ne fallait pas permettre à l'Iran de tirer profit du contrôle de la voie navigable.



"À partir de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, commencera à bloquer tous les navires qui tentent d'entrer dans le détroit d'Ormuz ou d'en sortir", a déclaré M. Trump. "Tout Iranien qui tirera sur nous ou sur des navires pacifiques sera réduit en cendres.



Maximalisme, changement de position et blocus



Les prix du pétrole, qui ont chuté la semaine dernière après le cessez-le-feu temporaire, ont bondi d'environ 8 % lundi, les principaux contrats WTI et Brent dépassant les 100 dollars le baril.



Le président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirigeait la délégation de Téhéran au Pakistan, a déclaré que Téhéran "ne s'inclinerait devant aucune menace" de Washington, tandis que le chef de la marine, Shahram Irani, a qualifié de "ridicule" la menace de blocus proférée par M. Trump.



Après l'échec des négociations les plus importantes entre les États-Unis et l'Iran depuis la révolution islamique de 1979, le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé "le maximalisme, le changement de position et le blocus" d'avoir empêché la conclusion d'un accord qui, selon lui, n'était plus qu'à quelques centimètres.







Dimanche, M. Trump a déclaré à la presse qu'il était ambivalent quant à la perspective de poursuivre les négociations avec l'Iran.



"J_e me fiche de savoir s'ils reviendront ou non. S'ils ne reviennent pas, ça ira_", a-t-il déclaré.







Téhéran a déjà restreint le trafic dans le détroit - une voie essentielle pour les expéditions mondiales de pétrole et de gaz - tout en autorisant le passage de certains navires desservant des pays amis tels que la Chine.



On ne sait toujours pas qui, à Téhéran, exerce un contrôle total sur le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) - un corps paramilitaire d'élite généralement placé sous l'autorité directe de l'ayatollah - et sur sa marine stationnée à Ormuz.



Nicole Grajewski, professeur adjoint au Centre de recherches internationales de Sciences Po, a déclaré qu'un blocus américain n'était pas "un signal coercitif mineur", mais pouvait plutôt être considéré comme une reprise effective de la guerre.



L'armée américaine a déclaré samedi que deux navires de guerre de l'US Navy avaient traversé le détroit d'Ormuz pour commencer à le déminer, ce que Téhéran a démenti.



L'agence de presse iranienne Fars a rapporté dimanche que deux pétroliers battant pavillon pakistanais et se dirigeant vers le détroit avaient rebroussé chemin.



Mais cette voie d'eau essentielle est loin d'être le seul point de friction qui a réduit à néant les efforts déployés à l'échelle mondiale sous l'égide du Pakistan pour mettre fin à la guerre, qui a débuté le 28 février lorsqu'Israël et les États-Unis ont lancé des frappes sur l'Iran, qui a ensuite riposté en frappant des villes du Golfe et des villes israéliennes.



La délégation américaine frustrée



La délégation américaine à Islamabad - dirigée par Vance, l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner - a été frustrée par le refus de l'Iran de renoncer à ce qu'elle appelle son droit à un programme nucléaire.



"J'ai toujours dit, dès le début, et il y a de nombreuses années, que l'Iran n'aurait jamais d'arme nucléaire", a posté M. Trump par la suite.





M. Vance a déclaré aux journalistes à Islamabad que Washington avait fait à Téhéran sa "dernière et meilleure offre".



"Nous verrons si les Iraniens l'acceptent", a-t-il ajouté.



Même avant les pourparlers historiques, l'inquiétude était grande quant à la possibilité que le cessez-le-feu s'effondre en raison des frappes israéliennes continues qui viseraient le Hezbollah soutenu par l'Iran au Liban, où l'Iran et le Pakistan insistent sur le fait que la trêve s'applique également.







Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré dimanche qu'il s'efforçait de mettre fin à la guerre et de garantir le retrait des troupes israéliennes, alors même que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a déclaré aux troupes du Sud-Liban que les combats étaient loin d'être terminés.



Des responsables libanais et israéliens doivent s'entretenir mardi à Washington.



Le Hezbollah a déclaré dans la nuit avoir lancé des roquettes sur des villes du nord d'Israël, poursuivant ainsi les attaques qu'il avait entamées début mars pour venger la mort du guide suprême iranien lors de la première salve de frappes israélo-américaines qui a déclenché la guerre régionale.



Les frappes israéliennes sur Beyrouth et d'autres régions du Liban la semaine dernière, après l'annonce du cessez-le-feu temporaire, ont fait des centaines de morts, selon les autorités sanitaires libanaises.