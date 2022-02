Les agents de sécurité de proximité prennent date : Leur marche nationale prévue le 15 février prochain

Après plusieurs mouvements d’humeur qui n’ont pas donné les résultats escomptés, les Agents de sécurité de proximité (ASP) reviennent à la charge et entendent battre le macadam.



En effet, dans un communiqué, l’Union des ASP du Sénégal (UAS) annonce une marche sur l’étendue du territoire ce 15 février 2022. Ainsi, elle fait « appel à tous les ASP, de rallier les différentes régions qui leurs sont proches, pour une forte mobilisation ».



« A tous les ASP, une marche est prévue le 15 février 2022 sur ces régions et départements, suivant des itinéraires bien précis. Pour Dakar, départ rond-point Philippe Senghor destination Direction des ASP », informe la note, qui détaille tous les points de rassemblement.









Pour rappel, après leur première grève, le chef de l’Etat avait décidé de prolonger le contrat des APS lors du Conseil de ministre du 12 janvier 2022, d’une année, à compter du 1er janvier 2022. Il a par ailleurs demandé au ministre de l’Intérieur de finaliser, au plus tard en juin 2022, l’entrée en vigueur du nouveau statut des ASP. Seulement, pour ces derniers, il est surtout question de mettre en place un corps spécial et des contrats de travail.













Walfnet