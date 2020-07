Les aveux des bourreaux de la femme malmenée à Sacré-Cœur

Ibou T. et Babacar N., les deux présumés bourreaux de F. N., violentée puis filmée nue à Sacré-Cœur, sont passés aux aveux.



Lors de leur audition sur procès-verbal, les deux mis en cause ont reconnu avoir commis des attouchements sexuels sur la dame.



La 3e personne, activement recherchée, a presque assouvi tous ses fantasmes sur F. N., rapporte Libération.



Pour sa part, L'Observateur renseigne que les mis en cause auraient confié aux enquêteurs que F. N. a saccagé leurs boutiques et auraient blessé l'un d'entre-eux à la main.



En aucun moment, ils disent n'avoir parlé de vol.